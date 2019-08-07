أيمن زبيب يردّ على اتّهامه بالإساءة لرئيس الجمهورية اللبنانية

متابعة بتجــــــــــرد: تناقلت صفحات عدّة على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة قيل إنّ شخصاً يدعى منير بجاني نقلها عن لسان الفنان أيمن زبيب، تتضمن إساءة مباشرة لرئيس الجمهورية ميشال عون.

أمّا الصفحة الرسمية للفنان فنشرت بياناً توضيحياً، نفت فيه أن يكون الأخير تعرّض لرئيس الجمهورية ميشال عون.

وجاء في البيان: “يتم التداول في مواقع التواصل الاجتماعي بكلام منسوب للفنان أيمن زبيب يمسّ المرجعيات العليا وكلام موجّه لفخامة الرئيس عبر المدعو منير بجاني. يودّ الفنان ايمن زبيب ان يوضح وينفي نفياً قاطعاً هذا الكلام المسيء وهو يكن كل الاحترام لفخامة الرئيس”.

واللافت أنّ صفحة عبر “فايسبوك” تحمل اسم منير بجاني نشرت توضيحاً في 31 من تموز الفائت، حذّرت من منتحل صفة ينشر ويعمم مقالات ليست من كتابات بجاني، وأوضحت الصفحة: “أحدهم يستعمل اسمي، أنا العميد الركن منير عساف البجاني (متقاعد)، لنشر وتعميم مقالات ليست من كتابتي”. وأضاف: “أودّ من القراء الكرام اخذ العلم بذلك، مع الاحتفاظ بالحق الشخصي بالادعاء عليه في جرم انتحال صفة والإساءة إليّ والقدح والذم”، لافتاً إلى أنه “عندما نكتب نهدف الى اقتراحات لإيجاد الحلول لما يعاني منه مجتمعنا ووطننا… اي كلام آخر وبأي لهجة أو تعابير سيئة لست معنياً به”.