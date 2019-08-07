نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 46 دقيقة مضت التعليقات على بإطلالة طائر الفلامنغو ريهانا تتألق في بربادوس – بالصور مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: تأكدت المطربة العالمية “ريهانا” بأن وجودها في مسقط رأسها بربادوس حصل على الضجة اللازمة بعدما وصلت أمس لحضور احتفالات مهرجان Crop Over السنوي.

وتألقت المطربة الأغنى في العالم، وسط حشد كبير من جمهورها بإطلالة طائر الفلامنغو حيث ارتدت فستانًا مزينًا بالريش الوردي الغامق، أثناء ظهورها في موكب يوم كادومينت.

أكملت “ريهانا” 31 عامًا، إطلالتها الرائعة بالكعب الفضي والوردي اللامع، بينما اختارت ظلال العيون الخضراء وأحمر الشفاه الأحمر كمظهر جرئ ليزداد حضورها المهرجان تألقًا.

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وصلت ريهانا، بالأمس في طائرتها الخاصة لحضور واحد من أهم المناسبات القومية في بربادوس، وهو مهرجان يحتفل بنهاية موسم قصب السكر، ويبدأ في شهر مايو مستمرًا إلى أوائل شهر أغسطس وهو واحد من أهم المظاهر التي تميز موسم الصيف في بربادوس.

والتقت المطربة السمراء بعدد من الأصدقاء وأفراد العائلة منذ وصولها أمس، كما شوهدت في احتفالات عائلية في المساء.