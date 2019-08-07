بيلا حديد انفصلت عن “ذا ويكند” للمرة الثانية

Aug 07, 2019
للمرة الثانية، انفصلت عارضة الأزياء الأميركية، الفلسطينية الأصل، بيلا حديد عن حبيبها المغني “ذا ويكند”.
ووفقاً لـ E! News فقد امضى كل من بيلا حديد و”ذا ويكند” الكثير من الوقت وهما بعيدين عن بعضهما في الآونة الاخيرة بسبب انشغالاتهما المهنيّة ما خلق جواً من التوتر بينهما.
آخر ظهور لهما مع بعضهما منتصف نيسان/ابريل الفائت حيث أمضيا اجازة عاطفية على البحر.
نذكر أن “حديد” بدأت بمواعدة المغني الكندي في بداية عام 2015، الا انهما انفصلا في نوفمبر 2016، ثم عادا الى بعضهما في حزيران 2018.
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