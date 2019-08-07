خاص- لحظة انحناء فارس كرم

عُرف النجم فارس كرم بعلاقته الوطيدة بذويه، هو الذي يكن لهما كل الحب والاحترام والتقدير، لا تمر أي مناسبة الا ويذكرهما ويشكرهما على وقوفهما الدائم الى جانبه ودعمها له منذ بداية مسيرته الفنية.

وفاة والد كرم أثر به كثيرًا وترك فراغًا كبيرًا في قلبه، وجعله في الوقت عينه يتعلّق بوالدته بشكل أكبر، داعيًا الله أن يعطيها الصحة الدائمة ويبعد عنها أي مكروه، كي تبقى تحميه بصلواتها ودعواتها له ليوفقه الله في كل خطواته في حياته الخاصة والمهنية.

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ومحبة فارس الكبيرة لوالدته وتقديره لها ولعطاءاتها، جعله في الوقت عينه ينحني أمام أي أم يصادفها، فالام هي نبع الحنان ومصدر العطاء ومثال للتضحية، وتستحق بالتالي كل التقدير والاحترام.

من هنا، فقد نشر فارس كرم على حسابه عبر موقع انستغرام صورة خلال احيائه احدى الحفلات الغنائية، حيث ظهر وهو ينحني أمام احدى السيدات التي كانت موجودة بين الحضور. وقد ارفق كرم الصورة بالتعليق التالي: “بالدني ما في أغلى من الأم… وبنحني قدام محبة هالأم“.

هذه الصورة استدعت تعليقات كثيرة من التابعين االذين اشادوا بأخلاق فارس العالية، متمنين ان يحمي الله والدته ويطيل بعمرها.