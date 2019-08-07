شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هشام عباس.. أحمد زعيم يتعاون مع هانى شاكر وراغب علامة وتامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش المطرب والملحن أحمد زعيم خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفنى، حيث يتعاون مع عدد كبير من المطربين فى ألبوماتهم، حيث يتعاون مع الفنان الكبير هانى شاكر فى أغنية سينجل مقرر تقديمها خلال الفترة المقبلة، كما يتعاون مع النجم اللبنانى الكبير راغب علامة، والمطرب رامى جمال.
وكان أحمد زعيم قد تعاون مع النجم تامر حسنى فى أغنية جديدة بعنوان "دلوقتى ارتاح" وهى كلمات أمير طعيمة، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن المقرر أن يقدمها تامر ضمن أحداث فيلمه الجديد "الفلوس".
يذكر أن أحمد زعيم شارك فى ألبوم هشام عباس، حيث قدم له أغنية تحمل اسم "شارى بالغالي" وهى من كلمات حسن عطية وألحانه، وتوزيع توما.
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