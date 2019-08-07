روان عليان بجلسة تصوير مبهرة استعدادًا لجديدها

في الوقت الذي تتحضر فيه لاطلاق عملها الغنائي الجديد، أطلت الفنانة روان عليان بجلسة تصوير مبهرة بدت فيها في غاية الجمال والأناقة.

واختارت “عليان” لهذه الإطلالة زياً باللون الابيض، فأسرت قلوب المتابعين الذين أنهالوا بالتعليق مثنيين على تألقها ورقيها في الصور التي قامت بنشرتها على حسابها على انستغرام.

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من جهة أخرى، تعمل شركة الانتاج لايف ستايلز ستدويوز على قدم وساق على انجاز أغنية روان الجديدة “أنا عندي حبيب” تأليف وتلحين محمد رفاعي.

وصورت “عليان” الأغنية منذ أسبوعين على طريقة الفيديو كليب في بيروت تحت ادارة المخرج فادي حداد الذي سبق وكشف لموقعنا أن روان ستقدّم أغنية شبابية، ايقاعية ان لناحية الكلام واللحن والتوزيع وجميلة جداً، وشدد إلى أنها ستحدث فرقاً كبيراً على الساحة الفنية بين أبناء جيلها.

ومن المتوقع أن تطرح شركة لايف ستايلز ستوديوز الكليب والأغنية معاً قريباً جداً.