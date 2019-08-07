محمد عساف يستعد لإحياء أولى حفلاته الغنائية في بغداد خلال عيد الأضحى

يستعد عندليب فلسطين الفنان محمد عساف لإحياء أولى حفلاته الغنائية في بغداد خلال أيام عيد الأضحى المبارك بتاريخ 14 آب المقبل، وأعلنت الجهة المنظمة للحفل الفني الكبير أنها أنهت استعدادها لهذا الحفل في نادي اليرموك بالعاصمة العراقية بغداد .

ويأتي اختيار عندليب فلسطين لهذا الحفل بعد أن أطلق عمله الغنائي مكانك خالي والتي تخطت مشاهداتها 108 مليون مشاهدة على اليوتيوب ليعاود التعاون مع الشاعر رامي العبودي، والملحن علي صابر والموزع الموسيقي عثمان عبود بأغنية بصراحة والتي تجاوز عدد مشاهداتها حاجز 12 مليون ، لتكون أغنية " بصراحة " جواز السفر الذي ادخل عساف إلى قلوب العراقيين والعرب بعد ان قدمها باللهجة العراقية .

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ويستعد عندليب فلسطين الفنان محمد عساف لإحياء عدد كبير من الحفلات الفنية والمهرجانات خلال الفترة القادمة.

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مرفق رابط جواز سفر عساف لقلوب العراقيين والعرب " بصراحة "

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