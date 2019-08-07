مكة المكرمة - لايف ستايل
نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، فيديو عبر حسابها الخاصّ في إنستغرام تظهر فيه بملابس الإحرام استعدادً لأداء مناسك الحجّ. وتوجّهت حجازي لمتابعيها بطلب "السّماح" من كلّ شخص أساءت له وأخطأت بحقّه بقصد وبدون قصد، كما عبّرت عن سعادتها لتواجدها في الحرم المكيّ، مُعلّقة أنّها بدلًا من أنْ تكون تُغنّي على المسرح فهي تؤدّي مناسك الحجّ وهي نعمة لا تقدّر بثمن.
وتفاعل الجمهور مع فيديو حجازي داعين لها بالثبات، وتصدّرت الفنانة اللبنانية قائمة الأكثر بحثًا في غوغل بسبب هذا الفيديو، والذي حظي بنسبة كبيرة من اهتمام روّاد الإنترنت.
اقرا ايضاً:
أمل حجازي تطرح ثاني أغنياتها الدينية بعد ارتداء الحجاب
يُذكر أنّ الفنانة اللبنانية أمل حجازي كانت قد أعلنت ارتدائها الحِجاب واعتزالها الفنّ في شهر أيلول من عام 2017 عبر منشور على أحد حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعيّ، واتّجهت الفنانة اللبنانية بعد إعلانها الاعتزال للإنشاد الدينيّ والأغاني الاجتماعية، وطرحت طوال الفترة الماضية عددًا من الأناشيد الدينية على طريقة السينغل، خاصّة في المناسبات الدينية، وشهر رمضان المبارك.
قد يهمك ايضاً:
أمل حجازي تستعين بأولادها لإنقاذ فتاة من الموت
الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي تؤدي مناسك العمرة
كانت هذه تفاصيل خبر أمل حجازي تطلب السماح من متابعيها في فيديو بـ"ملابس الإحرام" على "انستغرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.