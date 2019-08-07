أمل حجازي تطلب السماح من متابعيها في فيديو بـ"ملابس الإحرام" على "انستغرام"

نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، فيديو عبر حسابها الخاصّ في إنستغرام تظهر فيه بملابس الإحرام استعدادً لأداء مناسك الحجّ. وتوجّهت حجازي لمتابعيها بطلب "السّماح" من كلّ شخص أساءت له وأخطأت بحقّه بقصد وبدون قصد، كما عبّرت عن سعادتها لتواجدها في الحرم المكيّ، مُعلّقة أنّها بدلًا من أنْ تكون تُغنّي على المسرح فهي تؤدّي مناسك الحجّ وهي نعمة لا تقدّر بثمن.

وتفاعل الجمهور مع فيديو حجازي داعين لها بالثبات، وتصدّرت الفنانة اللبنانية قائمة الأكثر بحثًا في غوغل بسبب هذا الفيديو، والذي حظي بنسبة كبيرة من اهتمام روّاد الإنترنت.

اقرا ايضاً:

أمل حجازي تطرح ثاني أغنياتها الدينية بعد ارتداء الحجاب

Advertisements

يُذكر أنّ الفنانة اللبنانية أمل حجازي كانت قد أعلنت ارتدائها الحِجاب واعتزالها الفنّ في شهر أيلول من عام 2017 عبر منشور على أحد حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعيّ، واتّجهت الفنانة اللبنانية بعد إعلانها الاعتزال للإنشاد الدينيّ والأغاني الاجتماعية، وطرحت طوال الفترة الماضية عددًا من الأناشيد الدينية على طريقة السينغل، خاصّة في المناسبات الدينية، وشهر رمضان المبارك.

قد يهمك ايضاً:

أمل حجازي تستعين بأولادها لإنقاذ فتاة من الموت

الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي تؤدي مناسك العمرة