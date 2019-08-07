أزمة تلوح في الأفق بين منة شلبي والشركة المنتجة لـ"خيال مآتة" بسبب الـ"بوستر" الترويجي

انتشرتْ خلال الفترة الماضية العديد من البوسترات لفيلم "خيال مآته" ويظهر عليها بطل الفيلم، الفنان أحمد حلمي، وسط تجاهل تام للبطلة التي أمامه وهي الفنانة منة شلبي، وبحسب تسريبات صحفية؛ فإن منة شلبي غضبت بشدّة من تجاهلها، وهو ما دفع الشركة المنتجة للإسراع بطرح بوستر جديد يضم أغلب المشاركين في الفيلم والذين يُبنى عليهم محور الأحداث، حيث جمع النجوم أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي وحسن حسني وبيومي فؤاد.

من جهته أكّد مصدر مقرّب من أحمد حلمي، في تصريح خاص أنه طلب تصميم بوستر جديد للفيلم تظهر من خلاله منة شلبي بجانبه كنوع من ترضيتها، إضافةً إلى جلسة تصوير خاصة للفيلم كنوع من الدعاية، وإظهارها معه كبطلة رئيسية للعمل.

ولم يتردّد وليد صبري، منتج الفيلم في تنفيذ طلب أحمد حلمي، لتصحيح خطأ البوستر الأول، وهو الأمر الذي أتت ثماره سريعًا حيث تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي البوسترات الخاصة بالفيلم مُعبّرين عن تشوقهم لمشاهدة الفيلم.

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ويعود النّجم المصريّ، أحمد حلمي، للسّينما، بفيلم "خيال مآته"، بعد غياب استمرّ 3 أعوام، وسيُعرض الفيلم يوم الخميس 8 أغسطس/أب الجاري، حسبما أعلنت منة شلبي عبر حسابها على "إنستغرام"، على أن ينافس الفيلم في موسم عيد الأضحى السّينمائيّ.

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وكانت "شلبي" قد كشفت تفاصيل الفيلم في تصريحات سابقة لها، حيث يظهر النّجم المصريّ، بشخصيّة "نصاب"، يهتمّ بـ"الأنتيكات"، ويستخدم "عُملة معدنيّة"، مع كلّ عمليّة نصب يقوم بها، إذْ يعتمد على لغة خاصّة، مع هذه العملة، لتحدّد مصير نجاح العمليّة من عدمه.

وتدور أغلب مشاهد فيلم "خيال مآته"، في فترة الستينات، حيث صُمّمت الدّيكورات، والملابس، لتكون ملائمة لهذه الفترة الزّمنيّة، حيث يظهر أحمد حلمي، في صورة رجل بالعقد الرّابع من عمره، ومع تصاعد الأحداث، تظهر شخصيّة أخرى له، يكون فيها "شاب"، وذلك بطريقة الفلاش باك.

فيلم "خيال مآته"، بطولة أحمد حلمي، ومنة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب، وعبد الرحمن أبو زهرة، وغيرهم من النّجوم، سيناريو وحوار، عبد الرحيم كمال، ومن إخراج، خالد مرعي.

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