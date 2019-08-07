ميريام فارس تُبادر إلى مصالحة الشعب المصري بـ "مصر في القلب"

بادرت النجمة ميريام فارس إلى مصالحة الشعب المصري، بعد الإنفجار الذي وقع أمام "معهد الأورام" في محافظة الجيزة في مصر والذي توفي على اثره 20 شخصًا، مستنكرةً الحادث الأليم الذي حصل.
وقالت، "معهد الأورام هدفه يعلم ويساعد الناس على التغلب على الأمراض الخبيثة لا يتكافأ بهذا الإجرام، ولكن الإرهاب لا مكان ولا دين له.. مصر في القلب".
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واعتبر عدد كبير من جمهور فارس أنها، وبهذا التعليق، تصالح جمهورها في مصر بعد التصريح الذي أدلت به في مهرجان "موازين" الدولي، عندما قالت إنها أصبحت ثقيلة على مصر، ولا يمكنها أن تقدم حفلات فيها لأجرها الكبير.
وسبق أن قدمت فارس اعتذارا لجمهورها المصري، لافتة إلى أن التعبير خانها وأن البعض لم يفهم لهجتها اللبنانية، وتم تفسير تصريحاتها بشكل خاطئ.
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