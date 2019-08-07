شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد تشارليز ثيرون .. كيف تغيرت ملامحها من الطفولة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة العالمية تشارليز ثيرون بعيد ميلادها اليوم 7 أغسطس وسط احتفاء من محبيها وجمهورها حول العالم لما لها من نجومية كبيرة اكتسبتها عبرالأدوار التي لعبتها النجمة ذو الأصول الأفريقية من كافة أعمالها.





تشارليز ثيرون، التى ولدت زى النهاردة 7 أغسطس وتعتبر من أهم جميلات هوليوود، وأكثرهن جاذبية، نتعرض فى عيد ميلادها إلى عدة صور نادرة لها حينما كانت طفلة، مما يظهر كيف تغيرت ملامحها خلال السنوات الأخيرة.

Advertisements



تشارليز ثيرون







