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شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد تشارليز ثيرون .. كيف تغيرت ملامحها من الطفولة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة العالمية تشارليز ثيرون بعيد ميلادها اليوم 7 أغسطس وسط احتفاء من محبيها وجمهورها حول العالم لما لها من نجومية كبيرة اكتسبتها عبرالأدوار التي لعبتها النجمة ذو الأصول الأفريقية من كافة أعمالها.
تشارليز ثيرون، التى ولدت زى النهاردة 7 أغسطس وتعتبر من أهم جميلات هوليوود، وأكثرهن جاذبية، نتعرض فى عيد ميلادها إلى عدة صور نادرة لها حينما كانت طفلة، مما يظهر كيف تغيرت ملامحها خلال السنوات الأخيرة.
تشارليز ثيرون
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