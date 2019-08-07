رابح صقر يحيى حفلا غنائيا 20 أغسطس الجاري بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي المطرب السعودي رابح صقر حفلا غنائيا ضمن حفلات الصيف، يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، . وسيقدم رابح صقرعددا من أغانيه منها «خلاص، وقالوا الحب، وبغير أسلوبي».. وغيرها من الأغاني المميزة، كما سيحرص كعادته في جميع حفلاته على الغناء بالعود وسط حضور جمهوره من المصريين والعرب . Advertisements يذكر أن رابح صقر بدأ مسيرته الفنية عام 1982، محققا سلسلة طويلة من النجاحات جعلته من أهم مطربى السعودية والوطن العربى، وكانت آخر أعمال الفنان رابح صقر مينى ألبوم بعنوان "رابح 2019 "وتضمن 8 أغانى منها "على كيفك - عجزت – الصمت - كافى كبر - فرصة عمر".

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