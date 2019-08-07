فن ومشاهير

رابح صقر يحيى حفلا غنائيا 20 أغسطس الجاري بالقاهرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رابح صقر يحيى حفلا غنائيا 20 أغسطس الجاري بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي المطرب  السعودي رابح صقر حفلا غنائيا ضمن حفلات الصيف، يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، .

وسيقدم رابح صقرعددا من أغانيه منها «خلاص، وقالوا الحب، وبغير أسلوبي».. وغيرها من الأغاني المميزة، كما سيحرص كعادته في جميع حفلاته على الغناء بالعود وسط حضور جمهوره من المصريين والعرب .

Advertisements

 

يذكر أن رابح صقر بدأ مسيرته الفنية عام 1982، محققا سلسلة طويلة من النجاحات جعلته من أهم مطربى والوطن العربى، وكانت آخر أعمال الفنان رابح صقر مينى ألبوم بعنوان "رابح 2019 "وتضمن 8 أغانى منها "على كيفك - عجزت – الصمت - كافى كبر - فرصة عمر".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رابح صقر يحيى حفلا غنائيا 20 أغسطس الجاري بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا