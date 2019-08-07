في أحدث ظهور له.. ماريا كاري تنشر صورًا مع بيل كلينتون وزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

نشرت المطربة العالمية ماريا كاري صورًا مع بيل كلينتون الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية، وزوجته هيلاري كلينتون، عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام.

وظهر كلينتون في أحدث ظهور له بوجه شاحب، وبدت عليه ملامح الكبر، وعلقت ماريا على الصور قائلة: "تشرفت بمقابلة الرئيس بيل كلينتون وزوجته.. الرئيس بيل كلينتون شكرًا لك على كل ما قمت به ومازلت تفعله من أجل بلدنا".

وكانت النجمة العالمية قد شاركت جمهورها منذ أيام الاحتفال بعيدهم السنوى، والذي أعلنت خلاله دعمها لصندق "دعم الهواء النظيف"، من أجل بيئة أفضل في نيويورك.