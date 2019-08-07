أسماء أبو اليزيد بـ"الكاجوال" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد جلسة تصوير جديدة لها، عبر حسابها على إنستجرام. وظهرت أبو اليزيد في الجلسة وهي ترتدي ملابس كاجوال، خلال إجازتها الصيفية. وشاركت أسماء أبو اليزيد في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل هوجان، بطولة محمد إمام وكريم محمود عبدالعزيز، وتأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

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