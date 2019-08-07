ميريام فارس بإطلالة مبهجة وسط الطبيعة في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جلسة تصوير جديدة لها، عبر حسابها على إنستجرام. وظهرت ميريام فارس في الجلسة بإطلالة مبهجة وسط الطبيعة في لبنان، وعلقت على الجلسة: "قضيت يوم حلو ببلدي لبنان". وتحيي الفنانة ميريام فارس يوم 18 أغسطس في فندق ذا جرزسفنر في لندن.

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