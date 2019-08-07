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أماندا سيفريد بصحبة ميلو فينتميليا فى نيويورك لهذا السبب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة أماندا سيفريد والنجم ميلو فينتميليا على حضور العرض الخاص لفيلم The Art of Racing in the Rain في نيويورك، وهو العمل الذي من المقرر طرحه في دور العرض 9 أغسطس الحالى.

آخر أعمال أماندا كان مشاركتها في فيلم Mamma Mia! Here We Go Again والذي دارت أحداثه حول العودة إلى الماضى لمعرفة كيف بدأت الحكايات والقصص العاطفية فى حياة دونا بالجزء الأول من العمل، وكيفية تأثير العلاقات المزيفة فى الماضى على الوقت الحاضر، من خلال استعراض شخصيات الفيلم فى سن الشباب مرورًا مع تقدمهم فى العمر.

الفيلم بطولة ميريل ستريب وكولين فيرث وبيرس بروسنا وأماندا سيفريد وستيلان سكارسجارد ودومينيك كوبر، بالإضافة إلى النجمة المنضمة للجزء الجديد ليلى جيمس، ومن إنتاج ستديوهات يونيفرسال وشركة فورستار، وسيناريو وإخراج أول باركر.

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