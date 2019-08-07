شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لعرضهما.. السينمات تستقبل أفيشات "ولاد رزق 2" وخيال مآتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت دور العرض السينمائية، الأفيشات الرسمية لـ فيلم"ولاد رزق2 - عودة أسود الأرض" بطولة النجمين أحمد عز وعمرو يوسف، المقرر طرحه يوم 8 اغسطس، وفيلم "خيال مآته" بطولة النجم أحمد حلمى، والذى سيطرح فى أول أيام عيد الأضحى.

"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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أما فيلم "خيال مآته" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى ويشارك فى بطولته منة شلبى، وخالد الصاوى، وبيومى فؤاد، وانتصار وعبد الرحمن أبو زهرة ولطفى لبيب.



