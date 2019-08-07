- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لعرضهما.. السينمات تستقبل أفيشات "ولاد رزق 2" وخيال مآتة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت دور العرض السينمائية، الأفيشات الرسمية لـ فيلم"ولاد رزق2 - عودة أسود الأرض" بطولة النجمين أحمد عز وعمرو يوسف، المقرر طرحه يوم 8 اغسطس، وفيلم "خيال مآته" بطولة النجم أحمد حلمى، والذى سيطرح فى أول أيام عيد الأضحى.
"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.
أما فيلم "خيال مآته" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى ويشارك فى بطولته منة شلبى، وخالد الصاوى، وبيومى فؤاد، وانتصار وعبد الرحمن أبو زهرة ولطفى لبيب.
كانت هذه تفاصيل خبر استعدادا لعرضهما.. السينمات تستقبل أفيشات "ولاد رزق 2" وخيال مآتة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.