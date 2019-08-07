شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سلام ووائل عونى ينضمان لضيوف شرف "اللعبة" مع شيكو وهشام ماجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنانان محمد سلام ووائل عوني، لقائمة ضيوف الشرف ضمن أحداث مسلسل "اللعبة"، مع شيكو وهشام ماجد، ويكثف المخرج معتز التونى ساعات التصوير للانتهاء من المسلسل ككل استعدادا لعرضه على الفضائيات، بعد انتهاء مرحلة مونتاج الحلقات، ليُعرض فى شهر أكتوبرالمقبل، حسبما أكد المؤلف إبراهيم صابر لـ"الخليج 365".

مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين، منهم: أحمد فتحى ومحمد ثروت ومى كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشرف على الكتابة فادى أبو السعود، وإخراج معتز التونى.

يذكرأن آخر أعمال شيكو وهشام ماجد فى الدراما مسلسل "خلصانة بشياكة" الذى عرض فى شهر رمضان من عام 2017، من بطولة أحمد مكى، أوس أوس، ويزو، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، انتصار، ملك قورة، وآخرين، إخراج هشام فتحى