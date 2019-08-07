شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة من هانى حسن الأسمر لوالده فى ذكرى رحيله (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب الشاب هانى حسن الأسمر على إحياء ذكرى رحيل والده الـ 8، والتى تحل اليوم الأربعاء 7 أغسطس، حيث بعث رسالة مؤثرة لوالده من خلال "”الخليج 365”

قال فيها : "فى الذكرى السنوية لأبويا، بقوله أنت وحشتنى أوى، وهتفضل عايش فى قلبى، وفى قلب كل اللى بيحبوك، ثم أهدى له إحدى أغانيه، والتى تقول كلماتها :" بحلم وأنا صاحى، يرجع حبيب عينى، يشاركنى أفراحى، يا أبا يانور عينى، يا أبا فين خلى يرحم عذاب ذلى، ياصرختى عَلِى، مشتاق لنور عينى، يا أبا يانور عينى".

ومن المعروف، أن حسن الأسمر هو أحد نجوم الأغنية الشعبية على مدار العقود الماضية، حيث ولد عام 1959، وتربع على عرش الأغنية الشعبية لسنوات، خصوصاً خلال فترة التسعينيات من القرن الماضى، ومن أشهر أغانيه" كتاب حياتى "، و" متشكرين "، و"أعملك إيه حيرتنى"، و"على فين ياهوى"، و"أنا أهه وأنت أهه"، و"أشكى لمين"، و"أدلع ياحلو"، و"الله يسامحك"، و"حرامى القلوب"، و"رمشو"، و"طعم الأيام"، و"كان نفسى"، وغيرها من الأغانى الشعبية التى أثرت وأسعدت جيل كامل.

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