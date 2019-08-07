شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ يكشف لـ"الخليج 365" عن ألبومه الجديد ودويتو مع شارموفرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب الشعبى طارق الشيخ، إنه أوشك على الانتهاء من تسجيل جميع أغنيات ألبومه الجديد، الذى يمر حاليا بمرحلة المكساج، ولم يتبق له سوى أغنية واحدة.

وأضاف طارق لـ"الخليج 365 "، أنه يقدم من خلال الألبوم، أفكارا جديدة وأغنيات تجمع بين أنماط مختلفة من الموسيقى، كما يتوقع أن تكون الأغنيات مفاجأة للجمهور، ويتضمن الألبوم من 8 إلى 9 أغنيات .

وأوضح أنه يتعاون مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين منهم، الشعراء عزيز الشافعى الذي يتعاون معه من خلال أغنيتين فقط، وهانى الصغير، وصلاح مندي، ومن الملحنين حسين محمود، والموزعين أشرف البرنس، وأحمد أمين..وغيرهما.

وأكد طارق، أنه يستعد لإحياء أكثر من حفل غنائي في الفترة المقبلة بالساحل الشمالى والإسكندرية وأكثر من محافظة، وتمنى أن تحظى الحفلات والألبوم الجديد بإعجاب الجمهور، لأن الأغانى تتنوع بين الدراما والشعبى.

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وأشار أنه يرتب حاليا لمشروع «ديو» مع الفريق الغنائى شارموفرز، وسيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، ولم يكشف الشيخ عن أى تفاصيل حتى يكون مفأجاة للجمهور.

يذكر أن آخرأعمال طارق الشيخ أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "حظي خاني" وهي من ألحانه، وكلمات سامح الكومي، وتوزيع محمد جابروإخراج محمد حجازى.