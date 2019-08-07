شكرا لقرائتكم خبر عن "باقة ورد".. مجد القاسم يطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد.. اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب مجد القاسم لطرح أول أغانى ألبومه الجديد، والتى تحمل اسم الألبوم "باقة ورد"، وذلك عبر موقع يوتيوب، والأغنية كلمات صلاح عطية، وألحان مجد القاسم، وتوزيع ريمون فايق.

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الأغنية تحمل طابعا رومانسيا بلهجة تجمع بين السوري واللبناني والمصري، ومن كلماتها: "راح اقدم لك باقة.. ورد ياملاك.. وماشى ع الأرض ياقمره.. مضوية الليل وشمس اللى مدفيه البرد، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة".

الفنان مجد القاسم طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "دقيقة" عبر موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات بندر بن لحمر، وألحان مصطفى غانم وتوزيع حاتم نصر.