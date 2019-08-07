شيماء سيف ترد على مهنئيها بعيد ميلادها: "أغلى ناس في حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة شيماء سيف صورة، عبر حسابها على إنستجرام، من احتفالها بعيد ميلادها، وهي تحمل بلونات.

وكتبت سيف: "بجد محبتكم دى أغلى حاجة في حياتي، شكرا لتعبكم وأجمل صور وفيديوهات ومعايدات، إنتم أغلى ناس في حياتي".

واحتفلت سيف بعيد ميلادها، ونشر لها زوجها صورة بملامحها الحالية على جسد طفلة، ووجه لها رسالة رومانسية عبر حسابه، وردت عليه قائلة: "أنت حبيبي وحب عمري كله ربنا ميحرمنيش منك أبدًا".