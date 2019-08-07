فيفي عبده تتألق بإطلالة حالمة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 أغسطس 2019 02:53 صباحاً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفى عبده صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت فيفى عبده، في الصورة بإطلالة “حالمة” باللون الكشمير واعتمدت على مكياج هادئ بينما كانت تغلق عينيها وتضع يديها على شعرها. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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