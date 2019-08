بريتني سبيرز تستمتع بوقتها في ديزني لاند مع ابنائها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تحاول النجمة والمطربة الأمريكية بريتني سبيرز أن تقضي الكثير من الوقت في أجواء عائلية ممتعة، حيث قضت بريتني البالغة من العمر 37 عاما، وقتا ممتعا مع ابنيها شون 13 عاما و جادين صاحب الـ 12 عاما في ديزني لاند ” Disneyland ” .

النجمة العالمية نشرت علي صفحتها الشخصية بموقع ” إنستجرام ” صورة التقطتها سبيرز و ابنائها في ” Disneyland ” ، ظهرت بريتني بالصورة مرتديه فستان قصير ذو تصميم مميز خطف أنظار الكثيرين ، وقد حصدت الصورة أكثر من 270 الف likes خلال 7 ساعات فقط.

والجدير بالذكر أن النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة بريتنى سبيرز، ترتبط بالعارض الإيراني سام اصغرى منذ عام 2016 ، إلا أن الثنائى ظهرا، مؤخرا، لأول مرة على الـred carpet، وذلك فى العرض الأول لفيلم Once Upon A Time In Hollywood فى هوليوود فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت عدسات المصورين، قد تركزت بالعرض على بريتنى سبيرز، البالغة من العمر 37 عاما، وسام اصغرى البالغ من العمر، 35 عاما، بمجرد وصولهما لمكان العرض وقد تبادل الثنائى القبلات على السجادة الحمراء.

وارتدت النجمة العالمية بريتني سبيرز فستان أحمر قصير ابرز أنوثتها ورشاقتها بينما ارتدى بيبها سام أصغري بدلة بيضاء أنيقه وظهر على الثنائي العالمي علامات الأنسجام المتبادل بينهما.