كريسي تيجان تسببت في مشاجرة بين متابعيها بسبب صورة.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

دافعت الموديل الأمريكية كريسي تيجان، عن أحد متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وذلك بعدما تعرضت لهجوم شرس بسبب تعليق على صورة ” كريسي” نشرتها لطفليها لونا – 3 أعوام ومايلس عام واحد وهما يجلسان على الشاطيء.

وكان تعليق الفتاة هو تشجيع كريسي تيجان على ضرورة إنجاب طفلا ثالثا، وهو الأمر الذي لا يشغل تفكير “كريسي” خلال هذه الفترة ولكنها لا تمانع من اتخاذ تلك الخطوة.

ويبدو أن التعليق قد تسبب في إثارة حالة من الغضب بين متابعي كريسي تيجان، الذين اعتبروا هذا التعليق اساءة وعدم مراعاة لمشاعر الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في الإنجاب.

وردت كريسي تيجان المتزوجة من المغني الشهير جون ليجند على التعليق المذكور: جيد ولكن هناك سنوات للقيام بهذه المحاولة لأن أبنائي مرهقين”، وهو تأكيد من عارضة الأزياء الشهيرة أن ذلك التعليق لم يسء لأحد كما ظن البعض.