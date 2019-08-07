ريهانا تسمتع بأوقاتها فى سهرة نسائية صاخبة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

التقطت كاميرات مصوري البابا راتزي، مجموعة من الصور للنجمة والمطربة الأمريكية ريهانا وهى تستمع بوقتها مع صديقاتها فقط، وذلك فى بريدجاتون عاصمة باربادوس، حيث ظهرت بإطلالة بسيطة وساحرة.

وكانت النجمة العالمية البالعة من العمر 31 عاما، قد لفتت الإنظار إلى ثروتها الضخمة مؤخرا عندما اعلنت عن قيامها بعرض قصرها فى لوس أنجلوس للإيجار مقابل 35000 دولار شهريا وهو القصر الذى فشلت فى بيعه العام الماضى مقابل 7.5 مليون دولار أمريكى.

وعلى جانب آخر حققت النجمة العالمية نجاحا منذ فترة في عالم الأزياء والموضة لتثبت أنها قادرة على وضع بصمتها فى هذا العالم، ليس فقط بإطلاق تصميمات جديدة بل ايضا بالتواجد فى هذه الأحداث المهمة.

وحضرت ريهانا، مؤخرا، حفل إطلاق ” Fenty Pop-Up ” والذى أقيم فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وخطفت النجمة الشهيرة الأنظار نحوها بإطلالتها الساحرة، حيث ارتدت فستانا ذا تصميم أنيق باللون ” الفوشيا ” وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء ” Fenty “، أما شعرها فظهرت بتصفيفة “الراستا” التى فاجأت بها الكثيرين.