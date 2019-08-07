إيما واتسون تكافح التحرش

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ساعدت النجمة والممثلة البريطانية إيما واتسون، في إطلاق خط المشورة القانونية لأولئك الذين يعانون من التحرش الجنسي في العمل، وهي الخطوة التي لاقت تشجيع من قبل عدد كبير من محبي النجمة الشابة.

وكانت إيما واتسون البالغة من العمر 29 عاما قد ساعدت في إنشاء الخدمة التي تدعمها حملة ” Time’s Up UK ” وستتم إدارتها من خلال صندوق خيري يسمى Rosa وهو صندوق المملكة المتحدة للنساء والفتيات.

واشار موقع جريدة الد ميل أن الهدف من إنشاء خط المشورة هو المساعدة الحقيقية في سد الفجوة وتوفير المشورة القانونية حتى تتمكن النساء من الحصول على المساعدة والدعم المناسبين لمحاربة التحرش في أجواء العمل.

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وكانت النجمة البريطانية الشهيرة إيما واتسون، والتي اشتهرت بدور سباحة صغيرة فى سلسلة افلام “هارى بوتر”، قد نشرت مؤخرا، صورة بصحبة اللاجئة السورية “يسرا ماردينى”، عبر حسابها بموقع تبادل الصور “إنستجرام”.

النجمة العالمية البالغة من العمر 28 عاما، علقت على الصور قائلة : التقيت مؤخرا بالسباحة الاوليمبية، يسرا ماردينى، من سوريا، والتى مثلت أول فريق أوليمبى للاجئين فى أولمبياد 2016.

وتابعت واتسون : يسرا لديها قصة رائعة، فقد فرت من الحرب فى سوريا مع شقيقتها، وكانت جزءا من مجموعة تحاول الوصول إلى اليونان بالقوارب، وعندما تعطل محرك القارب، كانت يسرا وشقيقتها وأثنتان أخريتان تسبحان فى المياه المفتوحة، لأكثر من ساعات لوقف زورقهما من الأنقلاب مما أنقذ حياة 20 شخصا.