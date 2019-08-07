مادونا في أزمة بسبب عدم بيع تذاكر جولتها الغنائية

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تواجه النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة مادونا مشكلة مزعجة، وذلك لعجزها عن بيع تذاكر جولتها المنتظرة في لندن، بسبب ارتفاع أسعار التذاكر بشكل جنوني، حيث يقدر سعر أرخص تذكرة بـ 376 إسترلينيا أي ما يقارب الـ 450 دولارًا أمريكيا.

ومن جانبها لم تخصص النجمة العالمية، البالغة من العمر 60 عامًا، سوى نصف تذاكر حفلاتها الـ 15 في لندن للأمور الإنتاجية الخاصة بتلك الجولة الفنية التي أطلقت عليها اسم “Madame X”، حيث تم عرض تلك التذاكر للبيع قبل 3 أشهر عبر موقع “Ticketmaster”، في الوقت الذي ينتظر أن تنطلق فيه الحفلات خلال شهر يناير القادم.

وأكدت تقارير صحفية أن مادونا ترغب في إقامة حفلاتها بأماكن محدودة المساحة والعدد لكي تكون تجربة الغناء مع جمهورها أكثر خصوصية، مما تسبب في ارتفاع أسعار التذاكر لتتراوح بين 376 و1247 جنيهًا إسترلينيًا، أي ما بين 450 - 1450 دولارًا أمريكيًا.

ومن جانبها قالت جريدة ميرور البريطانية عن مصادر قولها: كانت تتصور مادونا أن بعض الجمهور سيتحمس لدفع المزيد من المال كي يشاهدها في مكان أصغر، لكن ذلك تسبب في ارتفاع أسعار التذاكر بشكل كبير، وها هي مادونا عاجزة عن بيع تذاكر حفلاتها في لندن، وهذا ليس بالأمر الجيد بالنسبة لملكة البوب التي تحظى بشعبية جارفة بالفعل.