أمل حجازي بملابس الإحرام وتطلب السماح من جمهورها.. صور

رنا صلاح الدين - تستعد الفنانة اللبنانية أمل حجازي، لأداء مناسك الحج، ونشرت فيديو لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وظهرت فيه بملابس الإحرام.

ووجهت أمل حجازي، قالت في الفيديو: “أطلب من كل إنسان أخطأت في حقه بقصد أو بدون قصد أنه يسامحني، وبشكر ربنا على كل النعم، لأني مقصرة، أرى نفسي مقصرة معه مهما قدمت من عبادتي صلاة وحج”.

وأضافت: “بشكر ربنا على هذه النعمة لأنني بدل ما أكون واقفة على المسرح سأكون واقفة بين أيدي ربنا علي جبل عرفات ربنا يتقبل”.

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من ناحية أخرى، طرحت أمل حجازي، مؤخرًا أغنياتها بعنوان “حجابك تاج” بمناسبة اليوم العالمي للحجاب الذي يحتفل به في الأول من فبراير كل عام.

وكانت قد ارتدت الحجاب منذ أكثر من عامين، وتحديدا في 2017، معلنة اعتزالها نوعية الفن الذي كانت تقدمه من قبل، لتقدم أغاني دينية واجتماعية فقط.

وعلقت على قرار ارتدائها للحجاب قائلة: «في الفترة التي سبقت قرار الاعتزال، كنت أشعر بتأنيب الضمير.. ولم أكن أفرح عندما كنت أطرح عملاً جديداً».