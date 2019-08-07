ميريام فارس تعلق على حادث معهد الأورام وتغازل المصريين بعد تصريحات الأزمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، على نعي ضحايا حادث معهد الأورام والذي راح ضحيته ١٧ قتيلا و٣٢ مصابا.

وقالت ميريام فارس، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “معهد الأورام هدفه يعلم ويساعد الناس على التغلب على الأمراض الخبيثة لا يتكافأ بهذا الإجرام، ولكن الإرهاب لا مكان ولا دين له .. مصر في القلب”.

واعتبر عدد كبير من جمهور ميريام أن رسالتها لمصالحة الشعب المصري خاصة بعد التصريحات التي أطلقتها مؤخرا حول عدم إقامتها حفلات في مصر والتي عرضتها الكثير من الانتقادات.

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وكانت ميريام قد قالت خلال المؤتمر الصحفي لها بمهرجان موازين، إن سبب عدم إقامتها حفلات في مصر لأنها كبرت وزاد أجبرها حتى أصبح ثقيلا على المصريين.

وبعد الانتقادات التي تعرضت لها ميريام فارس قدمت الاعتذار للشعب المصري مؤكدة أنها لم تقصد ذلك ولكن اللهجة اللبنانية خانتها في التعبير.

ورغم اعتذار ميريام فارس، إلا أنها قد تعرضت لانتقادات واسعة من قبل الإعلام والجمهور وكذلك عدد كبير من النجوم في الوطن العربي والذين أكدوا أن أي فنان يحصل على شهرته من مصر.