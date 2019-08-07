عمر متولي يحيي ذكرى وفاة والده الفنان الراحل.. ويؤكد: ترك لنا أحلى ميراث

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري الشاب عمر متولي ذكرى وفاة والده الراحل، من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، تضمن مجموعة صور لوالده الفنان الراحل مصطفى متولي.

الفنان الشاب أرفق الفيديو بتعليق قال فيه: “أنا أبويا كان راجل مستور وكريم لدرجة غريبة، ف ماسابليش فلوس لما مات بس سابلنا ( أنا واخواتي ) حب الناس والسيرة الطيبة وده أحلي ميراث ممكن أب يسيبه لأولاده”.

وأضاف: “ومش هعرف أوصف الصدق والحب اللي بشوفه ف عيون الناس لما بيعرفو إنه أبويا، ولا الإجماع على إنه كان إنسان جميل من كل الناس ( إجماع مبيحصلش حتي علي النجوم الكبار !!! )”.

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وتابع: “ولا في وقت أحكي آد إيه الميراث ده فادني أكتر من أي فلوس كان هيسيبها.. كل اللي أعرفه إنه واحشني أوي وإن النهارده ذكرى وفاته، من فضلكم اقرأوا الفاتحة لأبويا”.

وكان الفنان مصطفى متولي قد وافته المنية يوم 5 أغسطس عام 2000، وذلك بعد انتهائه من عرض مسرحية “بودي جارد”، حيث انتابته أزمة قلبية مفاجئة توفي على إثرها فورا.