لاميتا فرنجية تحتفل بعيد ميلاد طفلها.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، بعيد ميلاد نجلها جاستين، من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز، وذلك خلال تواجدهم في أحد الجزر الساحلية.
ونشرت لاميتا، صور من الاحتفال بعيد ميلاد نجلها والذي حرصت على عدم نشر أي صورة له بوجهه، وظهر في الصور العديد من التحضيرات التي أعدتها للحفل بحضور مجموعة من أصدقائه.
يُذكر أن لاميتا فرنجية، احتفلت بزفافها على رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز نوفمبر 2014 بباريس، وكان خبر زفافها بمثابة مفاجئة كبيرة لجمهورها وذلك بعد نشرها صور الزفاف مباشرة وقبل الإعلان عنه.
ورُزق الثنائي بابنهما الأول جاستين أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت لاميتا قد ابتعدت عن التمثيل منذ ما يقرب الخمس سنوات، وكشفت أن السبب في ذلك هو إنجابها لطفلها الوحيد، وأنها أرادت أن تكون إلى جانبه بالإضافة إلى انها غير نادمة على ذلك لأن إحساس الأمومة لا يعوض.
وكانت قد كشفت مؤخرا عن دخولها عالم تصميم الأزياء وأنها تستعد لإطلاق علامة تحمل اسمها من تصميمها العبايات خلال الفترة المقبلة.
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