طلعت زكريا يسخر من شائعة وفاته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عانى الفنان المصري طلعت زكريا، من انتشار شائعة وفاته خلال الساعات القليلة الماضية.

وحرص الفنان طلعت زكريا، على الرد على هذه الشائعة بنفسه في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”:”بيقولو عليا مت بس الحمد لله لسه شوية”.

وحصدت التدوينة على العديد من تعليقات متابعيه والذين تمنوا له الصحة والعمر الطويل، داعين إياه إلى عدم النظر إلى مثل هذه الشائعات التي وصفوها بالتافهة.

طلعت زكريا وابنته Advertisements

يذكر أن آخر أعمال زكريا مسرحية “ليلة زفاف المرحوم” مع حسن يوسف والمطرب شعبان عبدالرحيم، والفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، وتم تقديم العرض في السعودية خلال الفترة الماضية.

وحرص الفنان طلعت زكريا، على تأدية مناسك العمرة، خلال فترة تواجده في السعودية برفقة ابنته الفنانة إيمي.

وتعاقد طلعت زكريا مؤخرا على فيلم يحمل عنوان «إخناتون في مراكش»، مع انتصار وسامح يسري، وتم الانتهاء من تصوير بعض المشاهد في مراكش.

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم “حليمو أسطورة الشواطئ” والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017 وشارك فى بطولته دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرًا من تصوير فيلم جديد بعنوان “الموقف”بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكي.