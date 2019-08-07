محمد شاهين يحيي حفل شاطئ الهاموك.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا نجم ستار أكاديمي الفنان المصري محمد شاهين حفلا ضخما علي شاطئ الهاموك.

وقد حرص عدد كبير من الأسر والشباب من الجنسين علي حضور الحفل الذي أقامه طاهر ميلانو، و ماجد ميلانو داخل الهاموك بمارينا ٥ في الساحل الشمالي.

وقدم نجم “ستار أكاديمي” مجموعة من أجمل أغانيه المميزة، والتي تفاعل معها الجميع، وذلك علي مدي ساعة ونصف الساعة.

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وخلال الحفل احتفل طاهر ميلانو ومحمد شاهين بعيد ميلاد المطربة رشا رشوان, وقدم لها صموائيل نبيل قالب تورتة خاصة صنعت خصيصا لها بكافية الهاموك.

وتميز الحفل بالتنظيم الرائع لمروة البدري بترفلاي.

يُذكر أن الفنان محمد شاهين من مواليد عام 1995، وشارك في الموسم العاشر من برنامج ستار أكاديمي، وحقق المركز الأول، وقدم بعد ذلك مع مينا عطا أغنيات ناجحة ومنها : «أنا الصاحب»، و«يلا يلا»، وحققت أغنياته نجاحا كبيرا بين الجمهور.

وكان محمدشاهين، قد أعلن مؤخرًا عن تسجيله تتر أغنية “زلزال”، والذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان ولكنه تراجع بعد تسجيل صوته ولم يكشف عن أسباب ذلك.