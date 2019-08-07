طفلة بفستان عروس تسرق الأنظار من نانسي عجرم في حفلها الأخير.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان بنزرت الدولي بتونس، بحضور حشد من محبيها.

نانسي تألقت على المسرح بفستان أبيض أنيق، حمل توقيع المصمم جورج حبيقة، مسدلة شعرها البني بشكل منحها طلّة تفوح أناقة وجاذبية، حيث اشعلت الفنانة أجواء الحفل بباقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، وسط تفاعل قوي من الحضور.

مفاجأة الحفل، كانت طفلة، دعتها نانسي لمشاركتها الغناء على المسرح، حيث بدت الطفلة مرتدية فستان أبيض منفوش أقرب لفستان عروس، وبمجرد أن صعدت على المسرح، خطفت الطفلة الأنظار من النجمة اللبنانية، حيث غنت بعفوية شديدة أغنية نانسي «بدنا نولع الجو» وسط تصفيق حاد من الحضور، وهي الفقرة التي زادت أجواء الحفل حماسة.

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من ناحية أخرى، تستعد نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي ضخم بمناسبة عيد الأضحى، يوم الخميس المقبل، والموافق ١٥ أغسطس بمركز دبي التجاري العالمي.

أغنية «راجل وابن راجل» كانت آخر ما طرحته النجمة اللبنانية، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان وليد سعد، توزيع أحمد عادل، والكليب من إخراج بتول عرفة، وقد اهدته نانسي للشعب المصري بالتزامن مع التصويت على التعديلات الدستورية الأخيرة في مصر.