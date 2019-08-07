ذكرى أليمة تُفسد فرحة لقاء سويدان بعيد ميلادها كل عام.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

منذ أيتم احتفلت الفنانة المصرية لقاء سويدان بعيد ميلادها بحصبة عدد من الفنانين ومنهم صديقتها منة فضالي.

لقاء نشرت صورة لصديقتها الراحلة الفنانة ميرنا المهندس عبر حسابها على «أنستجرام»، وكتبت: « يوم 5 -8 مابقاش يوم ميلادي لأنه ذكري وفاة صديقتي ميرنا المهندس اللهم ارحمها واغفر لها وأنر قبرها وارزقها الجنة هي وأخي وجميع أمواتنا أسألكم الدعاء ميرنا_المهندس».

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جمهور الفنانة لقاء سويدان انهالوا عليها بالتعليقات التي دعت لميرنا بالرحمة، كما علق عدد من الفنانين ومنهم مجدي كامل، وسهر الصايغ.

يذكر أن ميرنا المهندس، قد رحلت عن عالمنا يوم 5 أغسطس من عام 2015، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وهي في عمر 36 عامًا، وكانت الفنانة لقاء سويدان من اكثر الصديقات المقربة لها، وكانت دائما ما تزورها في المستشفى في أيامها الأخيرة.

لقاء سويدان من مواليد أغسطس عام 1972، وأكملت هذا العام 47 عاما، فنانة بدأت حياتها في سن مبكرة، حيث شاركت في بعض أعمال الأطفال، كما شاركت في مسلسل «هو وهي».