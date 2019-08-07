هل تقاضت ياسمين عبدالعزيز هذا المبلغ الضخم مقابل ظهورها مع منى الشاذلي؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

منذ أن نُشرت بروموهات حلقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز مع الإعلامية منى الشاذلي، يتشوق الجمهور لمشاهدة الحلقة التي تظهر فيها ياسمين في حوار بعد غياب 17 عاما.

ونشرت عدد من الأخبار حول تقاضي ياسمين مبلغ 2 مليون جنيه للموافقة على الظهور في البرنامج، ولكن مصدر مقرب من الفنانة نفى ذلك تماما.

المصدر أكد أن ياسمين لم تحصل على أي مبلغ، وأنها لو كانت تستهدف الربح من البرامح لظهرت في حوارات باستمرار، ولكنها اشترطت أن تكون حلقتها مميزة جدا، ليكون لها صدى جيد.

Advertisements

بروموهات الحلقة حققت نسبة مشاهدة عالية فور عرضها، وينتظر الجمهور مشاهدة الحلقة التي تتحدث فيها ياسمين عن طلاقها، وتكشف أسرار جديدة عنها.ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة في يومي الخميس والجمعة أي في الثامن والتاسع من أغسطس.

ياسمين عبدالعزيز نافست في السباق الرمضاني من خلال مسلسل «لآخر نفس»، والذي دخلت به ياسمين عالم التراجيدي، وحققت نجاحا كبيرا، وشارك في بطولة المسلسل أحمد صلاح حسني وفتحي عبدالوهاب.