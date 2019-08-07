أصالة توجه تهنئة خاصة لابنتها في عيد ميلادها.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وجهت الفنانة السورية أصالة تهنئة خاصة لابنتها “شام”، احتفالا بعيد ميلادها.
الفنانة السورية نشرت صورة لابنتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعبرت عن حبها الشديد لها بقولها: “أنتِ دليلي للنّقاء.. أنتِ مصدر سعادتي وثقتي وأنتِ السّبب الأكبر لنجاحي.. أنتِ روحي ، أنتِ عيناي الّتي أرى بهما.. أنتِ مصدر افتخاري وأنتِ شريكتي بالأمومة لكلّ أبنائي”.
وأضافت: “أنتِ الدّليل لي ، أنتِ عنوان أملي وأنتِ غدي.. كلّ عام تكبرين فيه يكبر كلّ ما ذكرت ويتجدّد.. لولاكِ ماكنتُ أنا.. أنا كالعاشقين حين أسمعك تتدفّق في قلبي الحياة.. وحين أراكِ أرى من خلالك عمري.. يتنقّل فيكِ وطني أينما حللتِ”.
واختتمت تهنئتها، بقولها: “أنتِ الشّام وأنتِ شجري وأنتِ أجمل وردة رأتها عيني وأنتِ زهرتي الّتي تحلو وتتفتّح وتملئُ حياتي عطراً وجمالاً.. كلّ عام وأنتِ بألّف خير ياكلّ الخير”.
وكانت أصالة قد ظهرت على طبيعتها في صور جمعتها مؤخرا بابنتها الكبرى «شام»، وذلك بدون استخدام فلاتر تصحيح عيوب الوجه لأول مرة.
أصالة كشفت عن أن جمال ابنتها الطبيعي وحبها الكبير لها، اجبرها على مشاركة الفانز بهذه اللقطات، رغم عادتها على الظهور باستخدام الفلاتر، وارفقت الصور بتعليق كشفت فيه عن عيب بوجهها، وهو أثر لجرح على جبينها.
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