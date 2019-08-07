خالد الصاوي يعتذر للجمهور.. ما السبب؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري خالد الصاوي، رسالة اعتذار خاصة لجمهوره وذلك بعد إخفائه بعض الحقائق عنهم عمدا.

خالد الصاوي، يشارك في الجزء الثاني من فيلم “الفيل الأزرق”، وذلك رغم تصريحاته المتعددة بعدم مشاركته في الجزء الثاني لأنه قدم كل ما لديه في الجزء الأول.

وكشف خالد الصاوي، سبب تكتمه علي مشاركته بمشهد ضمن أحداث الجزء الثاني من فيلم “الفيل الأزرق” للمخرج مروان حامد، إلي رغبته في مفاجأة الجمهور.

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ووجه رسالة خاصة لجمهوره في تصريحات صحفية قال فيها: “دلوقتي أقدر أقولكم أنا آسف، ولكن اعتبروها كدبة بيضاء كان الغرض منها مفاجأتكم بهذا المشهد، الذي لم يكن بوسعي الكشف عنه احتراماً لاتفاقي مع المخرج مروان حامد، وها أنا أنتظركم في الأفلام الأربعة (الفيل الأزرق 2) و(ولاد رزق 2) و(خيال مآتة) و(الفلوس)”.

وشكر الصاوي المخرج مروان حامد، والكاتب أحمد مراد، علي هذا المشهد، حيث قال: “بشكرهم على شغلهم الجامد وربنا يوفقهم في اللي جاي”.

“الفيل الأزرق 2” من بطولة كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وهند صبري وإياد نصار وشيرين رضا وولاء الشريف.

وحقق الفيلم إيرادات كثيرة تخطت السبعين مليون جنيه قبل عيد الأضحى ومن المتوقع أن يكون أول فيلم مصري يتخطى حاجز المئة مليون جنيه خلال الأيام المقبلة.