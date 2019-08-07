نجوم الفن يحييون الذكرى الرابعة لوفاة ميرنا المهندس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص عدد من النجمات على إحياء الذكرى الرابعة لرحيل الفنانة المصرية ميرنا المهندس، والتي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ36 عاما.

وفي مقدمة هؤلاء الفنانة بشرى، والتي نشرت صورة معها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام” وعلقت عليها قائلة: “مش هنساكي يا ميرا”.

وقالت عبدالفنانة المصرية ريهام الغفور، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “ذكرى حبيبتي الغالية... وحشتيني اوي “.

Advertisements

كما قالت الفنانة لقاء سويدان، في تعليقها على صورة نشرتها لها عبر علىصفحتها الشخصية بموقع إنستجرام: “يوم 5 أغسطس مابقاش عيد ميلادي لأنه ذكرى وفاة صديقتي ميرنا المهندس، اللهم ارحمها وأغفر لها وأنر قبرها وأرزقها الجنة هي وأخي وجميع أمواتنا، أسالكم الدعاء”.

وكانت ميرنا المهندس، قد رحلت عن عالمنا بعد صراع طويل مع سرطان القولون والذي خضعت بسببه إلى استئصال جزء كبير من أمعائها وذلك قبل أن يعاودها المرض مرة أخرى في أيامها الأخيرة.

وتسبب خبر وفاتها في صدمة كبيرة لكل أصدقائها في الوسط الفني وجمهورها، وتوافق يوم رحيلها تاريخ ٥ اغسطس ٢٠١٥.