أحمد السعدني ينقذ نجلاء بدر من ورطة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عاشت الفنانة المصرية نجلاء بدر، أكثر من أزمة خلال الأيام الماضية بسبب مسلسلها الجديد “شبر مية”.

المسلسل الذي نخوض به نجلاء بدر، أولى بطولاتها المطلقة شهد اعتذار أكثر من نجم عن المشاركة فيه ومنهم الفنانين محمد رجب ، وآسر ياسين، وتوقف التصوير لعدم نجاح الشركة المنتجة وقتها في إيجاد ممثل.

الفنان المصري أحمد السعدني، أنقذ نجلاء بدر، من الأزمةةبعد موافقته على الانضمام لأبطال المسلسل، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده خلال أيام، ليعرض المسلسل نهاية العام الحالي.

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وكان أخر أعمال أحمد السعدني، مسلسل “زي الشمس” الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وهو أول بطولة مطلقة للفنانة المصرية دينا الشربيني وحقق المسلسل نسبة نجاح كبيرة.

المسلسل شارك في بطولته كل من دينا الشربيني، وريهام عبدالغفور، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد داوود، و أحمد مالك، وعدد كبير من النجوم.

يذكر أن نجلاء بدر شاركت في رمضان 2019 في مسلسل “أبو جبل” مع مصطفى شعبان ودياب وحسن حسني ومريم حسن وعائشة بن أحمد ومحمود البزاوي ومحمد علي رزق، وغفران محمد من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.