أروى تستعرض تلفيات منزلها بسبب انفجار معهد الأورام.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة والإعلامية اليمنية أروى أن منزلها قريبا جدا من معهد الأورام، والذي وقع انفجار ضخم في محيطه في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين 5 أغسطس.
الفنانة اليمنية استعرضت التلفيات التي حدثت في منزلها، من خلال مجموعة صور نشرتها على حسابها الخاص على “الفيس بوك”، والتي كشفت عن تحطم زجاج شرفة منزلها.
أروى طمأنت جمهورها أنه لم يحدث لها أي إصابة هي وأفراد عائلتها، حيث قالت: ” لقطات من داخل منزلي و الحمدلله مافي خسائر.. مجرد كسر في الزجاج و مافي مصابين ابدا الحمدلله”.
الفنانة اليمنية دعت بالرحمة لضحايا هذا الحادث والشفاء لكل المصابين، بقولها: “الله يرحم الي ماتوا في هذا الانفجار و يشفي كل المصابين#معهد_الاورام”.
وكان محيط معهد الأورام قد شهد انفجارًا ضخمًا في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين 5 أغسطس، مما أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ وهو ما أسفر عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 30 آخرين، وذلك إثر انفجار سيارة مفخخة.
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