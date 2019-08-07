أروى تستعرض تلفيات منزلها بسبب انفجار معهد الأورام.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة والإعلامية اليمنية أروى أن منزلها قريبا جدا من معهد الأورام، والذي وقع انفجار ضخم في محيطه في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين 5 أغسطس.

الفنانة اليمنية استعرضت التلفيات التي حدثت في منزلها، من خلال مجموعة صور نشرتها على حسابها الخاص على “الفيس بوك”، والتي كشفت عن تحطم زجاج شرفة منزلها.

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أروى طمأنت جمهورها أنه لم يحدث لها أي إصابة هي وأفراد عائلتها، حيث قالت: ” لقطات من داخل منزلي و الحمدلله مافي خسائر.. مجرد كسر في الزجاج و مافي مصابين ابدا الحمدلله”.

الفنانة اليمنية دعت بالرحمة لضحايا هذا الحادث والشفاء لكل المصابين، بقولها: “الله يرحم الي ماتوا في هذا الانفجار و يشفي كل المصابين#معهد_الاورام”.

وكان محيط معهد الأورام قد شهد انفجارًا ضخمًا في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين 5 أغسطس، مما أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ وهو ما أسفر عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 30 آخرين، وذلك إثر انفجار سيارة مفخخة.