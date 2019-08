"فاست آند فيوريس".. أنجح سلسلة سينمائية تولد من رحم الصدفة

يمتلك كل معجب بسلسلة أفلام Fast and Furious "فاست آند فيوريس" سببا مختلفا للوقوع في غرام السلسلة، البعض أحبها منذ خطاب الممثل الأمريكي فين ديزل في الجزء الأول للسلسلة الذي عبر فيه عن إحساسه بالحرية في كل مرة يقود فيها سيارة جديدة بسرعة خارقة، ليلخص مشاعر الجمهور الذي يشاهده في هذه اللحظات.

استغلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، طرح فيلم Hobbs & Shaw "هوبز آند شو"، المقتبس من سلسلة "فاست آند فيوريس"، للحديث عن سبب نجاح السلسلة كل هذه الأعوام، وتحولها إلى أعظم تحفة سينمائية في القرن الـ21.

منافسة قوية

حافظت سلسلة "فاست آند فيوريس" على مكانة متميزة وناجحة، رغم وجود منافسة قوية من سلاسل أفلام عالم مارفل التي اتسمت بالذكاء وأفلام عالم دي سي التي اتسمت بالغموض.

في الوقت ذاته، حافظت سلسلة "فاست آند فيوريس" على عوامل النجاح التي رسخت مكانتها في قلب الجمهور، وهو ما بدا واضحا في فيلمها الأخير "هوبز آند شو"، الذي يتناول قصة العميل "هوبز" دوين جونسون ومعاونه "شو" جيسون ستاثام اللذين يتحالفان ضد شرير خارق بذكاء إلكتروني يقوم بدوره الممثل الإنجليزي إدريس ألبا.

كيف انطلقت السلسلة؟





بدأت سلسلة "فاست آند فيوريس" كنوع من مغامرة لسارقي سيارات دوليين، في اقتباس واضح من فيلم Point Break "نقطة فاصلة"، الذي صدر في التسعينيات، ثم تطورت السلسلة بمرور الوقت، ووقع الاختيار على بول واكر بالصدفة، كونه كان يطمح للقيام ببطولة هذا النوع من الأفلام منذ فترة طويلة.

Advertisements

بمجرد اختيار بول واكر لبطولة الفيلم، بدأت تتضح الرؤية، إذ لعب "واكر" دور شرطي متخفي يجوب الشوارع متورطا في سباق بالسيارات لإيقاع المجرمين الخارجين عن القانون، قبل أن يصادق واحد من هؤلاء المجرمين "فين ديزل" وتتغير حياته تماما.

حققت كل أجزاء السلسلة نجاحا كبيرا، إلا أن الجزء الـ5 من "فاست آن فيوريس" وصل لأبعاد جديدة بعد أن أخذ سباق السيارات إلى مدى غير متوقع، واستعانت بممثلين جدد مثل دوين جونسون وجيسون ستاثام.





حصد الجزء الـ5 من "فاست آند فيوريس" ما يقرب من 626 مليون دولار، وهو مبلغ يفوق ما جناه الأجزاء الـ4 السابقة، إذ وجد الجمهور في هذا الجزء كل ما يحلمون به من حماسة وتشويق وإثارة وسباقات أضخم من قبل.

مع نجاح الجزء الـ5، قرر صناع السلسلة الحفاظ على المستوى نفسه، فاستعانوا بنجوم كبار منهم جال جادوت التي أصبحت تُعرف بـ"ووندر وومن" فيما بعد، وناتالي إيمانويل "بطلة سلسلة صراع العروش"، ثم شارليز ثيرون في الجزء الـ8 الذي حمل عنوان The Fate of the Furious.

سلسلة "هوبز آند شو"

بعد رحيل بول واكر في حادث سيارة، قبل تنفيذ الجزء الـ7، أخذ صناع "فاست آند فيوريس" على عاتقهم مهمة إكمال السلسلة وتكريم روح الراحل "ووكر" في الوقت نفسه.

قرار تقديم جزء جديد بعنوان "هوبز آند شو"، جاء من منطلق استغلال نجاح السلسلة، إذ يقوم الفيلم على فكرة أعداء تحولوا إلى أصدقاء، وهو ما يناسب علاقة الأبطال في الحقيقة، إذ سبق وحدثت خلافات بين دوين جونسون وأبطال الفيلم تحديدا فين ديزل، وبدر من الأول تصريحات مهينة في حق زملائه إلى أن تصالحا في نهاية الأمر، ورغم ذلك كشف "جونسون" مؤخرا أن بعض مشاهده الغاضبة في الفيلم لم تكن مجرد تمثيل، بل كانت واقعية بسبب غضبه من زملائه.