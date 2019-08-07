فن ومشاهير

جاريد ليتو يستعرض عضلاته قبل مشاركة فرقته بحفل فى أسبانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النجم العالمي جاريد ليتو واحد من النجوم ممن لديهم القدرة علي تطوير شكلهم وتغيروا بما يتناسب مع الدور المطلوب منه ولكن هذه المرة قرر أن يظهرعضلات جسده وأن يعمل عليها بشكل كبيروهو ما استعرضه في أخر صور له قبل مشاركته لفرقته بحفل في اسبانيا.

 

جاريد ليتو قدم العديد من الأدوار فى مسيرته السينمائية مثل Requiem for a Dream ،  Mr. Nobody، وFight Club، فاز بجائزة الأوسكار مرة واحدة عن دوره في فيلم Dallas Buyers Club، حيث قدم جاريد دور المتحول جنسياً على أكمل وجه فأثار اشمئزاز مشاهدي العمل لتمكنه من إيصال هذه المشاعر للجمهور .

 

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