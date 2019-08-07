شكرا لقرائتكم خبر عن من زينة إلى ميا مور.. أمين بابيلون يحلق خارج سرب الأغنية الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المطرب الجزائري "أمين بابيلون" أغنية جديدة "ميا مور" والتي أعادته للساحة الغنائية بعد غياب قارب العام منذ آخر أغانيه "قولولها" وتعد انطلاقته الغنائية الجديدة مغايرة فى مشواره بعد ارتباط اسمه لعدة سنوات بمشروع فرقة "بابيلون"، أشهر فرقة غنائية شبابية فى الجزائر، والتى ظهرت للنورمنذ قرابة 7 سنوات وحققت نجاحًا جماهيريًا غير مسبوق بسرعة قياسية إبان إطلاق أغنيتها الأشهر "زينة"، والتى أصبحت الأغنية الرسمية المعبرة عن الجيل الجديد فى المجال الموسيقى الجزائري.

وقرر أمين خلع عباءة "الباند"، والتحليق وحيدًا في سماء رحلته الغنائية بالاتكال على مشروعه المنفرد، تحت مسمى "امين بابيلون"، وأطل باولى بشائر انطلاقته الجديدة في أكتوبر الماضى حملت اسم "قولولها"، وربما مازال الحنين يطارد محبيه بارتباط صوته وأدائه الغنائي في ذاكرتهم بأغنيات الفرقة الجزائرية الأبرز التى نالت نصيب الأسد من النجاح عبر أغنيات "بكيتيني" و"كحلة عيون" و"زينة".

Advertisements

"زينة" أشهر أغنيات بابيلون