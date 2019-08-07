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شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاته.. 5 أغان لـ حسن الأسمر لا تنسى.. أبرزها "كتاب حياتى يا عين" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الراحل حسن الأسمر واحد من أشهر مطربى اللون الشعبي فى الشارع المصرى، وما زالت أغانيه في وجدان الجمهور حتى الآن، ويسمعونها في حفلات عامة أو خاصة، وكانت معظم أغانيه تحمل طابعا حزينا إضافة إلى شهرته الواسعة في تقديم المواويل.
وفى ذكرى وفاته، التى تحل اليوم الأربعاء 7 أغسطس، نتطرق لأبرز أغانيه التى لاقت رواجا كبيرا مع الجمهور المصرى والعربى، ومن أشهرها "كتاب حياتي يا عين" والتى حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها فى مصر والوطن العربى، وينشر ”الخليج 365” 6 كليبات لحسن الأسمر تعد الأهم بين أعماله.
أغنية كتاب حياتى يا عين
تعد هذه الأغنية هى الأبرز فى أغانيه، حيث شكلت وجدان كل أجيال السبعينيات والثمانينيات، ونجح الأسمر فى تجسيد آلام الحياة من خلالها.
أغنية أعمل لك إيه
الأغنية ما زالت تقدم في الأفراح أو الأعياد الميلاد، على الرغم من أن "الأسمر" قدمها لأول مرة عام 1992، نظرا لجو البهجة التى تضفيه على الحفل، وقدمها الفنان الراحل ضمن أحداث فيلم "صراع الحسناوات".
أغنية متشكرين
هى أغنية من ضمن ألبومه الغنائي "بابا يا بابا"، وهى من كلمات مصطفى كامل، وألحان أحمد شاهين، وتوزيع أحمد عادل.
أغنية سألونى أنا مين
أغنية "سألوني أنا مين" لحسن الأسمر قدمها ضمن أحداث فيلم "بوابة إبليس" من بطولة الفنانة مديحة كامل ومحمود حميدة، وهي من كلمات الشاعر يوسف طه.
أغنية أنا أهو وإنت أهو
قدمها حسن الأسمر عام 1996 ضمن ألبومه الغنائي "اتخدعنا"، وهى من كلمات أمل الطائر، وأحلنا حسن إش إش.
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