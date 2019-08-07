شكرا لقرائتكم خبر عن فريق وسط البلد يحيي حفلا غنائيا فى الإسكندرية..اعرف الموعد والتفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المهرجان الصيفى الدولى بالإسكندرية، فرقة وسط البلد يوم 28 أغسطس الجاري بمكتبة الإسكندرية، حيث يحيي الفريق واحدة من حفلات المهرجان، ويقدم من خلالها مجموعة من أشهر أغنياته منها " شمس النهار ، أنتيكا ، كراكيب ، آه يا لالالي ، مجنون ، هيلا هوب ، روبابكيا و غيرها " .

فريق وسط البلد ظهر عام 1999، ويعتبر من أشهر الفرق الموسيقة التي نجحت في تقديم نوع جديد من الموسيقي المعاصره يتكون الفريق من 7 أعضاء هم " هانى عادل والذى دخل عالم التمثيل وحقق نجاحات كبيرة بعد أن قدم مجموعة من الأدوار المهمة والمختلفة ، وأدهم سعيد ، إسماعيل فوزي ، أحمد عمران ، أحمد عمر ، بوب و ميزو ".