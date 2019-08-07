شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أنجلينا جولى تتألق مع أبنائها فى بيفرلى هيلز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص دوما النجمة أنجلينا جولي علي مشاركة أبنائها أوقات أطول وأن تتواجد معهم في المناسبات المختلفة، وهو ما ظهر في رحلات تسوق ببيفرلي هيلز.

على جانب آخر تنتظر أنجلينا جولي عرض فيلم " Maleficent: Mistress of Evil " الذي تدور أحداثه حول اعتداء ميلفيسنت على عائلة الأميرة التى شكت فى البداية بتورط والدته بالسحر وأعمال الشعوذة، وهو ما تسبب فى إسقاطها قبل النهاية من السماء بعد الاعتداء عليها أثناء طيرانها فوق القلعة، حتى حدثت المفاجأة المدوية فى التريلر وهى ظهور شخصيات أخرى من الهيئة التى تظهر عليها ميلفيسنت فى الأحداث، وهو ما يرجح أن يقوموا بمساعدتها فى الحرب على المملكة واستعادة الأميرة النائمة بعد تورطها مرة أخرى.

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الفيلم هو متابعة لفيلم " Maleficent " الذي تم إطلاقه في 2014 وحقق نجاح مذهل حول العالم، وشارك إنجلينا جولي في بطولة فيلم " Maleficent: Mistress of Evil " عدد كبير من نجوم هوليوود، و من أبرزهم آيلي فانينج وشويتال اجيوفورو جونو تامبل وتيريزا ماهوني وهاريس ديكنسون وغيرهم.