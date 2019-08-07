شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوجة الفنان الراحل سيد زيان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت منذ قليل، زوجة الفنان الراحل سيد زيان، بعد صراع مع المرض، عقب تدهور حالتها الصحية في الشهور الأخيرة ونقلها لمستشفى "وادى النيل" والتى استمرت بها قرابة 8 أشهر.
وقالت ابنتها ايمان لـ"الخليج 365" أن والدتها توفت بعد علاج لمدة طويلة داخل مستشفى "وادى النيل"، ولم يتم تحديد موعد العزاء حتى الأن.
يشار إلى أن السيدة "زهيرة" هي زوجة الفنان سيد زيان، ووالدة أبنائه منى، ومحمد، وسامية، وحنان، وإيمان.
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