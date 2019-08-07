شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان لـ"الخليج 365": حلا شيحة أختى وصديقة مقربة لزوجتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم محمد رمضان، لـ"الخليج 365"، أن النجمة حلا شيحة صديقة مقربة لزوجته وشائعة زواجه منها ما هى إلا شائعة سخيفة ليس لها أساس من الصحة، فهى أخت وصديقة لأسرته فقط، موضحا أنه يتواجد حاليا فى كاليفورنيا مع زوجته وأولاده لقضاء العطلة الصيفية هناك، لافتا إلى أنه حينما تلقى الخبر ضحك لأنها أكذوبة غير منطقية بالمرة.

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وانتشرت خلال الساعات الماضية شائعة بزواج محمد رمضان من حلا شيحة، وأن الزواج تم خلال الأيام الماضية فى الساحل الشمالى، ويتم الإعلان عنه بشكل رسمى الفترة المقبلة، وتواصل ”الخليج 365” مع الثنائى ورفض كلا منها هذه الشائعة غير الصحيحة.

يشار إلى أن محمد رمضان وحلا شيحة تعاونا سويا فى رمضان الماضى بمسلسل "زلزال"، وحققت نجاحا سويا وشارك فى بطولة العمل ماجد المصرى ومنى عبد الغنى وآخرون من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى.